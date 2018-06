Exaltado por Mano, Rafael Sóbis festeja gol decisivo em 100º jogo pelo Cruzeiro

No confronto no qual completou 100 jogos pelo Cruzeiro, Rafael Sóbis foi decisivo ao marcar o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o duelo, o atacante festejou o fato de ter conseguido balançar as redes aos 23 minutos do segundo tempo e destacou o peso do triunfo para a sua equipe em uma partida emblemática para ele com a camisa cruzeirense.

"Primeiramente é uma honra completar 100 jogos. Foi um gol importante, mas a importância dele é maior pela vitória. Foi bom. Era uma briga de dois times que vão disputar títulos, e dentro de casa a gente tinha que fazer o dever. Nós tivemos um jogo super desgastante contra o Santos no domingo (quando venceu o time paulista por 1 a 0, no Pacaembu). Eles (palmeirenses) tiveram um dia a mais de descanso, isso conta muito", afirmou Sóbis, que depois festejou a sequência de triunfos da equipe.

"Mas que bom que a gente fez o dever de casa em uma partida importante na qual conquistamos a segunda vitória depois que a gente botou o objetivo de pontuar o máximo possível no Brasileiro. O time fez uma grande partida e mereceu o resultado", reforçou.

O técnico Mano Menezes, por sua vez, destacou que o gol de Rafael Sóbis premiou a insistência do time na luta para abrir o placar, assim como exaltou a importância do experiente atacante para a equipe cruzeirense.

"Ajustamos algumas coisas no intervalo. Fomos criando, insistindo, colocamos mais qualidade no acabamento (das jogadas) e, numa dessas bolas, chegou numa condição na área e sobrou para a gente. Quando o momento está bom, a bola sobra para a gente. Fizemos o gol da vitória", afirmou Mano, em entrevista coletiva, na qual depois falou sobre o atacante que decidiu o confronto.

"Jogadores como Sóbis, com trajetória vencedora, merecem ser respeitados. Ele está sempre preparado para entrar e nos ajudar. No jogo passado e hoje (quarta-feira), ele fez boas partidas", analisou o comandante.