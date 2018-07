Exaltado por Renato, Grêmio espera manter futebol 'maravilhoso' contra o Vasco

Depois da derrota para o Sport no último final de semana, por 4 a 3, quando teve um time alternativo, o Grêmio deve escalar força máxima para encarar o Vasco neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

E a expectativa é de que o time mantenha o futebol "maravilhoso" das últimas partidas, como destacou o "orgulhoso" técnico Renato Gaúcho. "O Grêmio vem me deixando orgulhoso, também a diretoria, o presidente. E a torcida está orgulhosa do time. Por isso temos que continuar trabalhando o máximo todos os dias. Até um cego vê que o Grêmio vem jogando um futebol maravilhoso."

Renato, aliás, tem duas importantes novidades: o lateral-direito Edilson e o volante Maicon, que estão recuperados de contusão. A expectativa, contudo, é de que os dois permaneçam no banco até readquirirem ritmo de jogo.

Assim, Renato deve repetir a escalação da vitória sobre o Fluminense na quarta, em resultado que colocou o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Destaque para a presença de Léo Moura na lateral mesmo com a recuperação de Edilson. Já Michel e Arthur seguem na contenção do meio-campo, com Ramiro, Luan e Pedro Rocha atuando mais adiantados.

Classificado às quartas da Copa do Brasil e às oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio soma seis pontos no Brasileirão e busca uma vitória neste domingo para garantir um lugar entre os três primeiros colocados da tabela.