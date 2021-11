Exame aponta 'apenas' tendinite no joelho esquerdo do atacante Bruno Henrique

Não passou de um susto para a torcida do Flamengo. Um exame realizado nesta quinta-feira à tarde não indicou lesão no joelho esquerdo do atacante Bruno Henrique, apenas uma tendinite que já começou a ser tratada pelo departamento médico do clube carioca.

Com isso, o atleta deverá ser poupado dos próximos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro (Inter e Grêmio) para estar em totais condições para a final da Copa Libertadores, dia 27, diante do Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai.

"O atleta Bruno Henrique realizou exame, que constatou uma tendinopatia no tendão patelar do joelho esquerdo. Iniciou tratamento", informou o clube da Gávea pelas redes sociais.

Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians, aos 49 minutos da etapa final, quarta-feira, Bruno Henrique quase saiu de campo por causa das dores.

Além de Bruno Henrique, o técnico Renato Gaúcho também se preocupa com Diego Alves, Rodrigo Caio, Arrascaeta e Pedro, todos em tratamento. O goleiro deverá ser o único em campo contra o Inter, sábado, no Beira-Rio, após um período fora para fortalecimento muscular.

Rodrigo Caio (edema na panturrilha esquerda), Arrascaeta (recuperação muscular na coxa) e Pedro (artroscopia no joelho) lutam contra o tempo para estarem na final da Libertadores. O uruguaio é o que tem mais chance de entrar em campo antes da decisão sul-americana.