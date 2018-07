Com estiramento no ligamento, Mancuello vira desfalque no Fla O argentino Mancuello virou desfalque para o Flamengo nesta segunda-feira. Depois de deixar o gramado na goleada por 5 a 0 sobre o Resende, no último domingo, reclamando de dores no joelho direito, o meia passou por exames que apontaram uma lesão no ligamento colateral lateral.