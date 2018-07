Exame aponta Gündogan mais um mês fora do Borussia

No último dia 15, o clube já havia previsto que o jogador ficaria sem poder atuar por cerca de 15 dias, depois de agravar uma lesão nas costas ao defender a seleção alemã no amistoso com o Paraguai, que terminou empatado por 3 a 3, no dia 14 deste mês, em Kaiserslautern.

Gündogan marcou o primeiro gol alemão no empate com os paraguaios, mas precisou deixar o gramado logo aos 26 minutos do primeiro tempo por conta das dores nas costas. E agora o médico do Borussia Dortmund, Markus Braun, fixou o novo prazo de recuperação para o atleta.

Desta forma, Gündogan se tornou desfalque certo da Alemanha para os jogos que o país fará no próximo mês pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014. Ele não poderá pegar as Ilhas Faroe e a Irlanda, respectivamente nos dias 11 e 15 de setembro, e também não poderá defender o Borussia Dortmund no início da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, marcada para começar no dia 17.