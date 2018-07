Exame aponta lesão e Benzema deve desfalcar Real por até um mês

Depois de desfalcar o Real na partida contra o Málaga com um problema nas costas, Benzema atuou somente no primeiro tempo diante do Atlético. Ele foi substituído no intervalo reclamando de dores na perna direita, passou por exames nesta segunda e foi diagnosticado com uma lesão muscular no bíceps femoral.

Como de costume, o Real explicou que o retorno do jogador dependerá da evolução de sua lesão, mas a tendência é que ele fique afastado por um período de três semanas a um mês. O certo é que Benzema perderá a partida diante da Roma, dia 8 de março, pela Liga dos Campeões. Ele também deve ficar de fora de outras quatro duelos do Campeonato Espanhol e a esperança é que retorne para o clássico com o Barcelona, dia 2 de abril.