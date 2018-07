Exame aponta lesão e Deco vira desfalque no Flu Depois de ter perdido a liderança do Brasileirão para o Cruzeiro no domingo, o Fluminense voltou a ter uma notícia ruim nesta segunda-feira. O meia Deco foi submetido a uma ressonância magnética, que detectou um estiramento muscular na coxa direita. Com isso, o jogador virou desfalque por tempo indeterminado no clube carioca.