Exame aponta lesão e Edcarlos desfalcará o Atlético-MG

O zagueiro Edcarlos foi confirmado nesta sexta-feira como desfalque do Atlético Mineiro no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, na próxima quarta, diante do Lanús, na Argentina. O clube revelou que um exame apontou que o jogador sofreu estiramento na coxa esquerda e já iniciou tratamento.

Sem poder contar com o defensor, o técnico Levir Culpi escalou Jemerson como substituto no treino desta sexta no CT da Associação de Futebol Argentino (AFA), em Ezeiza, onde a equipe realiza o último dia de preparação para o jogo-treino diante do Independiente, marcado para acontecer na manhã deste sábado, no mesmo local.

Antes de se machucar, Edcarlos havia sido escalado na última quinta-feira no lugar do capitão Réver, que sequer viajou para a capital argentina por estar se recuperando de uma lesão no tornozelo. Assim, o garoto Jemerson tem grandes chances de iniciar o confronto da próxima quarta como titular.

E, se não contará Edcarlos e Réver neste confronto de ida da decisão da Recopa, o Atlético ainda teve o volante Josué, com dores musculares, poupado do treino desta sexta-feira, quando o elenco ainda irá realizar um treino físico na academia nesta tarde.

A partida de volta da final que reúne os atuais campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana será realizada no próximo dia 23, no Mineirão, em Belo Horizonte.