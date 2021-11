Exame aponta lesão muscular e Giuliano só volta a atuar pelo Corinthians em 2022

O meia Giuliano só vai voltar a atuar pelo Corinthians em 2022. Um exame apontou uma lesão muscular na coxa direita e, segundo o departamento médico do clube, o tempo de recuperação é de três semanas. Contratado em julho, o camisa 11 corintiano, de 31 anos, presente em 19 partidas, com três gols e duas assistências, sentiu a lesão no primeiro tempo do duelo com o Flamengo, no Maracanã, e foi substituído.

Se Giuliano está fora do clássico com o Santos, neste domingo, às 16 horas, em Itaquera, Willian deve retornar ao time, após se recuperar de contusão. O meia não atua desde a vitória sobre o Fluminense, em 13 de outubro, na Neo Química Arena.

O atacante Jô deu entrevista no CT Joaquim Grava e saiu em defesa do técnico Sylvinho, bastante criticado por parte da torcida. Sua filha, inclusive, reclamou da cobrança de torcedores nas redes sociais.

"Não vejo como uma situação de time em crise, o Corinthians é um time grande, tem pressões, torcedor tem todo o direito de cobrar dentro do respeito e da coerência. Estamos brigando por uma vaga direta na Libertadores. É natural que os torcedores queiram ver as coisas acontecerem, nós também queremos. Foi uma derrota dolorosa contra o Flamengo, existem alguns tropeços, é natural numa equipe em construção, mas o trabalho é bem feito. A torcida tem direito de cobrar, claro, respeitando a família de cada profissional.

Com 50 pontos, o Corinthians é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, dois pontos atrás do Red Bull Bragantino, mas com uma partida disputada a menos. As duas equipes, juntamente com o Internacional (47 pontos), lutam pela vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores, a ser disputada no ano que vem.