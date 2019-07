Exame aponta lesão na coxa e Arrascaeta só deve voltar ao time do Flamengo dia 28

O meia Arrascaeta foi submetido a exames, nesta quinta-feira, que diagnosticaram uma lesão muscular na sua coxa direita. Com isso, o jogador está fora do duelo com o Corinthians, domingo, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e do confronto com o Emelec, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, quarta-feira, no Equador. O uruguaio só deve voltar a jogar dia 28, contra o Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Arrascaeta sentiu dores aos 12 minutos do primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR, na última quarta à noite, no Maracanã, e precisou ser substituído por Vitinho. O jogo terminou empatado, por 1 a 1 e nos pênaltis a equipe paranaense garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Outro que não deve enfrentar o Corinthians é o atacante Bruno Henrique. O jogador não encarou o Athletico por causa de uma torção no tornozelo direito. Assim como Arrascaeta, vai ficar sob tratamento médico intensivo.

Reforço regularizado

Recém-contratado, Pablo Marí está à disposição do técnico Jorge Jesus. O zagueiro espanhol teve seu nome publicado no Boletim Informativo (BID) da CBF nesta quinta-feira e, com isso, ganhou condições de ser relacionado pelo treinador português para os próximos jogos do Flamengo. O meia Gerson, outro novo reforço rubro-negro, está na mesma situação do defensor.

O Flamengo é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras e três atrás do Santos, que está em segundo lugar.