Exame aponta lesão na coxa e Paulo Miranda desfalca São Paulo

Paulo Miranda é a mais nova baixa do São Paulo para as próximas rodadas. Os exames médicos realizados no clube detectaram um estiramento muscular na coxa esquerda que deve deixá-lo de molho por pelo menos 20 dias. Ele já está fazendo o trabalho de recuperação no Reffis.

Titular na lateral direita desde a saída de Douglas para o Barcelona, o zagueiro deixou o jogo contra o Sport, domingo, ainda no primeiro tempo e deu lugar ao jovem Auro, promessa das categorias de base e que deixou uma boa impressão. Isso deve manter o garoto entre os titulares para as próximas rodadas e a tendência é que ele inicie o jogo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, no Mané Garrincha. Luis Ricardo é a outra opção.

"Ganhamos um cara do meio pra frente. Claro que temos de balancear um pouco. Quando o Alvaro voltar (está na seleção uruguaia), seguramos. Para soltar o Auro, tem que ajeitar, mas ele do meio pra frente é muito bom", afirmou Muricy Ramalho.

Os jogadores titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo na reapresentação após a vitória que colocou o São Paulo na vice-liderança, com 36 pontos, a sete do líder Cruzeiro. No fim de semana, o time paulista enfrenta os mineiros para tentar reduzir ainda mais a diferença.

Enquanto isso, os reservas fizeram uma atividade técnica em campo reduzido. Luis Fabiano mais uma vez esteve presente, mas já foi descartado para a partida contra o Botafogo, quarta-feira, para continuar seu processo de recuperação de um estiramento muscular na coxa direita. A comissão técnica quer o atacante 100% para que ele possa voltar na mesma forma do primeiro semestre, quando marcou 15 gols em 27 partidas.