Exame aponta melhora e eleva chances de Ronaldo reforçar o Corinthians

O Corinthians informou que um exame realizado na manhã desta terça-feira apontou uma melhora na lesão muscular na coxa de Ronaldo, que desfalcou o time contra o Vasco, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o atacante aumentou as suas chances de estar em campo no duelo do próximo domingo, contra o Goiás, no Serra Dourada, onde a equipe comandada pelo técnico Tite entrará em campo com chances de conquistar o título da competição.

Veja também:

Presidente do Corinthians surpreso com acusações de Marcelinho Carioca

William defende mudança de postura contra 'corpo mole'

Corinthians adota discurso otimista

O clube adiantou que o jogador poderá ser liberado para os treinos com bola nesta quinta-feira, "caso a evolução ocorra dentro da previsão do departamento médico do clube", segundo informou uma nota publicada no site oficial do Corinthians.

Ronaldo se machucou no primeiro tempo da partida contra o Vitória, no último dia 21, em Salvador, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando deu o passe preciso para Danilo fazer o gol corintiano no empate por 1 a 1 com o rival baiano.

Se Ronaldo conseguir se recuperar a tempo de enfrentar o Goiás, voltará ao time assim como o volante Elias, que cumpriu suspensão contra o Vasco por ter tomado o terceiro cartão amarelo diante do Vitória.