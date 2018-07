Exame aponta melhora, mas Fred segue fora do Flu

Uma notícia deixou o ambiente do Fluminense mais animado nesta quarta-feira: um exame de ressonância magnética "apontou uma grande evolução no quadro do atacante Fred", segundo o site oficial do clube. Com um edema na panturrilha esquerda, o jogador não atua desde a partida contra o Santos, no dia 6 de outubro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não se sabe, no entanto, quando ele será liberado para retornar ao time.

Segundo o comunicado do Fluminense sobre a situação de Fred, "o hematoma já foi quase todo absorvido, restando uma pequena quantidade de líquido na região lesionada". Mas o clube também explica que o atacante será "reavaliado diariamente" para checar a evolução e, assim que possível, liberá-lo para voltar aos treinos.

Por causa das seguidas lesões, Fred disputou apenas 10 partidas no Brasileirão, com quatro gols marcados. Durante a sua ausência, Washington tem sido o atacante titular do Fluminense. Mas o técnico Muricy Ramalho conta com a volta do astro para a reta final do campeonato, quando espera chegar ao título.