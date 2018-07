Exame aponta que Casemiro ainda não se recuperou de lesão, revela Zidane

Incomodado com a recente convocação do volante Casemiro para a seleção brasileira, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, revelou nesta terça-feira que exames apontaram que a lesão do jogador da equipe madrilenha ainda não está totalmente superada. Casemiro foi chamado pelo técnico Tite para enfrentar a Argentina, no dia 10 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Realizamos exames e não está consolidada a fissura", disse Zidane, nesta terça, referindo-se à fissura na perna esquerda que Casemiro sofreu ainda em setembro. "Apesar disso, está no processo de recuperação. E temos a sorte e a esperança de que vai melhorar a cada dia. Ele está com confiança, mas ainda não está recuperado", afirmou o técnico.

Zidane não apontou detalhes sobre a situação do problema físico do brasileiro, tampouco informou estimativa de prazo para sua recuperação. No fim de semana, o treinador havia mostrado desconforto com a convocação do brasileiro. "A primeira coisa que tem que fazer é se recuperar. Convocaram ele entre 24 jogadores e veremos se pode ir e se está recuperado. É um tema complicado porque ele ainda sequer correu", dissera o treinador do Real Madrid.

Casemiro foi chamado por Tite para enfrentar a Argentina, no dia 10, no Mineirão, e o Peru, cinco dias mais tarde, em Lima. São datas Fifa, o que obrigaria o Real a liberar o jogador. No entanto, em caso de contusão, o clube pode tentar um acordo com a CBF para que Casemiro continue a recuperação na Espanha.

Foi justamente por causa de Casemiro, aliás, que Tite convocou 24 jogadores para estas partidas, e não os tradicionais 23. A ideia do treinador é contar com o volante do Real, mesmo que apenas para o confronto diante do Peru. Neste caso, um dos nomes da lista teria que ser cortado para esta partida.