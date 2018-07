Exame confirma edema e Rhodolfo vira dúvida para clássico contra o Santos

SÃO PAULO - O técnico Paulo César Carpegiani ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Rhodolfo para o clássico com o Santos, sábado, no Morumbi. O jogador doSão Paulo teve confirmado nesta quinta-feira um edema na panturrilha esquerda e virou motivo de preocupação para a semifinal do Paulistão.

Rhodolfo começou a sentir dores durante a partida contra o Goiás, na quarta. Carpegiani chegou a tirá-lo de campo no intervalo para não agravar o problema na panturrilha. Com a lesão confirmada, o defensor ficará em observação até ser reavaliado nesta sexta pelos médicos do clube.

A situação de Rhodolfo é a única pendência para o treinador. Após a vitória sobre o Goiás, Carpegiani antecipou que não faria mudanças no time para a semifinal do Paulistão. Se for confirmado, Rhodolfo formará o trio da zaga com Alex Silva e Miranda. Caso seja cortado, deverá dar lugar a Xandão.