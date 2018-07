Exame confirma estiramento e Ganso está fora da semifinal

O São Paulo divulgou nota oficial, no início da tarde desta quinta-feira, para confirmar que Paulo Henrique Ganso sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita e está fora das "próximas partidas" da equipe. Embora o departamento médico do clube não tenha estabelecido um prazo para o retorno do meio-campista aos gramados, já é certo que ele não estará em campo no duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores, na próxima quarta, contra o Atlético Nacional, no Morumbi.

O jogador foi submetido a exames de ressonância magnética na manhã desta quinta-feira, que confirmaram a lesão, depois de ter sentido uma fisgada na coxa na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na noite desta quarta, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

"O meio-campista já está sob os cuidados do departamento médico e seguirá em tratamento fisioterápico no Reffis até reunir condições de jogo novamente", informou o São Paulo, que acabou amargando a lesão sofrida por Ganso depois de o jogador só ter entrado em campo aos 24 minutos do segundo tempo do duelo desta quarta, substituindo Ytalo.

Ganso sofreu a lesão nos instantes finais da partida contra o Fluminense e permaneceu em campo até o apito final para ajudar o time a sustentar a vantagem de 2 a 1 no placar. Em seguida, deixou o campo apressado e apenas se limitou a dizer aos repórteres: "Estou fora". Já era um indicativo claro de que ele temia não poder encarar o Atlético Nacional, o que acabou se confirmando nesta quinta pelos exames.

Antes de se machucar, Ganso já havia sido poupado do clássico com o Santos, no último domingo, no Pacaembu, por causa de desgaste muscular. O meio-campista, por sinal, será o grande desfalque do time neste próximo duelo da Libertadores na qual o técnico Edgardo Bauza já não poderá contar também com o atacante Kelvin, que sofreu uma lesão na coxa semana passada, em jogo contra o Sport.

Para completar, o clube ainda luta para recuperar outros titulares para o jogo de ida da semifinal. Os volantes Hudson e Wesley, além do lateral-esquerdo Mena, estão em fase final de tratamento de lesões e esperam estar aptos para atuar. Antes disso, Bauza escalará um time cheio de reservas para pegar a Ponte Preta, domingo, em Campinas, pelo Brasileirão.