Exame confirma fratura e Vinícius desfalca Flu por pelo menos 45 dias

Vinícius vinha sendo um dos destaques do Fluminense no Brasileirão, no qual marcou três gols. Diante do Goiás, ele se lesionou aos 36 minutos do segundo tempo e deixou o time com apenas nove jogadores em campo - Gum havia sido expulso aos 10 e o técnico Enderson Moreira já havia realizado todas as substituições.

Poupado do último jogo devido a dores musculares, o atacante Fred fez apenas exercícios físicos na academia do clube nesta segunda-feira. A tendência é que ele retome o treinamento com bola ao longo da semana. Sua participação contra o Santos, na quinta, ainda é incerta. Já o zagueiro Marlon, que também foi poupado diante do Goiás, treinou normalmente nesta segunda e é opção para a partida de quinta.