Exame confirma lesão, mas Suárez vai se apresentar ao Uruguai

O atacante Luis Suárez viajará aos Estados Unidos e vai se apresentar ao Uruguai para a disputa da Copa América Centenário, embora a sua presença na competição ainda não esteja garantida. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Barcelona, que também confirmou a lesão sofrida pelo seu jogador na decisão da Copa do Rei, no último domingo, quando o clube catalão se tornou campeão ao superar o Sevilla por 2 a 0, na prorrogação, no Vicente Calderón, em Madri.

"Os exames realizados nesta manhã confirmaram que o jogador tem uma lesão no (músculo) semimembranoso da perna direita", afirmou o Barcelona, em comunicado oficial, confirmando a lesão que forçou Suárez a ser substituído durante o segundo tempo da decisão. Sem detalhar a gravidade da contusão, o Barcelona explicou que Suárez iniciará o tratamento no clube e depois seguirá aos Estados Unidos onde dará prosseguimento ao tratamento com a seleção uruguaia.

"Seguindo a recomendação dos serviços médicos do clube, o jogador vai fazer a primeira parte da reabilitação no Barcelona. Em 1º de junho, o jogador vai se juntar à seleção do Uruguai nos Estados Unidos para continuar a segunda fase da recuperação desta lesão muscular", explicou o clube.

O atacante se machucou ao tentar alcançar a bola após um cruzamento no início do segundo tempo, passando a sentir dores na parte de trás da coxa direita após realizar o esforço. Ele tentou continuar em campo, mas por pouco tempo, indo ao chão e pedindo atendimento médico. Suárez deixou o campo aos 11 minutos do segundo tempo, muito lentamente e claramente com dores.

As imagens mostraram o atacante chorando no banco depois de ser substituído, com seus companheiros o confortando. Algumas vezes, ele cobriu a cabeça com sua camisa, além de ter exibido um olhar desolado. Após o triunfo, Suárez celebrou com os seus companheiros o bicampeonato da Copa do Rei, mas caminhava devagar e parecia com dores.

O atacante uruguaio foi decisivo para o Barcelona no final da temporada ao marcar 14 gols nas últimas cinco rodadas do Campeonato Espanhol. Suárez fechou a temporada com 59 gols marcados em todas as competições e foi o artilheiro do Espanhol com 40, cinco a mais do que Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

O primeiro jogo do Uruguai na Copa América Centenário será em 5 de junho, diante do México. Jamaica e Venezuela serão os outros adversário da equipe no Grupo C do torneio nos Estados Unidos.

A lesão às vésperas da Copa América repete o drama vivido por Suárez há dois anos, antes da Copa do Mundo, quando Suárez passou por cirurgia no joelho esquerdo semanas antes do início do torneio no Brasil. Ele conseguiu participar de dois jogos, tendo marcado dois gols diante da Inglaterra e depois sendo excluído da competição por ter mordido o italiano Chiellini.