Exame confirma lesão e Airton deve desfalcar Fluminense na Copa do Brasil

Eliminado da Taça Rio, o Fluminense deve ter um importante desfalque para o duelo diante do Luverdense na próxima quarta-feira, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O volante Airton sofreu uma lesão muscular e dificilmente estará em campo no confronto que acontecerá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

Airton deixou o clássico com o Flamengo na última quarta-feira, pela semifinal da Taça Rio, com fortes dores na coxa esquerda. Submetido a exames, o jogador teve diagnosticada uma lesão no local. O Fluminense não especificou a gravidade do problema e nem o tempo previsto de afastamento, mas a tendência é que ele não tenha condições de jogo na semana que vem.

"Após realizar exames no fim da tarde da última quinta-feira, o volante Airton teve detectada uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, sofrida no Fla-Flu da última quarta-feira, no Maracanã. O jogador já iniciou tratamento junto à fisioterapia no CT", informou o clube.

Airton também pode ser desfalque para a fase final do Campeonato Carioca, caso o time se classifique. O Fluminense torce para que o Flamengo derrote o Vasco, na decisão da Taça Rio. Se isto acontecer, a equipe tricolor disputará a semifinal do Estadual. Caso contrário, estará eliminada da competição.