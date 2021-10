Exame confirma lesão e Bruno Henrique desfalca Fla; Arrascaeta inicia tratamento

No último fim de semana, o Flamengo sofreu com baixas importantes para a sequência da temporada. Mesmo afastado por causa da Data Fifa, Arrascaeta sofreu uma lesão no músculo reto da coxa em jogo da seleção do Uruguai e já retornou ao CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, onde realiza tratamento. Além disso, o clube rubro-negro soltou um boletim nesta segunda-feira para confirmar a contusão de Bruno Henrique. O atleta sequer atuou no duelo contra o Fortaleza , no Ceará, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Em sua conta oficial no Twitter, o Flamengo divulgou o boletim em duas partes. Primeiro, sobre a lesão de Bruno Henrique e, depois, analisando a situação de Arrascaeta: "O atleta Bruno Henrique realizou exame que apontou lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Segue em tratamento. O atleta Arrascaeta realizou exame que confirmou o diagnóstico da seleção uruguaia. Iniciou tratamento no CT", escreveu o clube.

Vale destacar que, no momento, o departamento médico do Flamengo já está cheio. Isso porque os zagueiros David Luiz e Gustavo Henrique e o meia Diego estão entregues aos cuidados do doutor Flávio Tannure e sequer viajaram para a sequência fora de casa do time - Bragança Paulista (SP) e Fortaleza.

No entanto, os dois últimos serão reavaliados e ainda possuem chance de retornarem nas próximas rodadas. A previsão da volta de Bruno Henrique e Arrascaeta é praticamente a mesma: de duas a três semanas. O atacante, contudo, pode ter condições de enfrentar o Atlético-MG, no próximo dia 30, no Rio de Janeiro.

Com inúmeros desfalques, o técnico Renato Gaúcho precisa se desdobrar e tentar sobreviver à difícil sequência sem seus principais atletas. O próximo compromisso do Flamengo é contra o Juventude, nesta quarta-feira, em jogo válido pela 26.ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O time carioca ocupa a segunda colocação com 42 pontos. Com dois jogos a menos, o Flamengo, caso ainda almeje o título do Brasileirão, não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória.