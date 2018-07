Exame confirma lesão e Dátolo volta a desfalcar o Atlético-MG

O meia Dátolo voltará a ser desfalque no time do Atlético Mineiro. Nesta terça-feira, exames confirmaram lesão muscular na coxa esquerda do jogador, que não tem prazo certo para voltar ao time neste Brasileirão. O jogador é desfalque certo para o jogo contra o América-MG, quinta-feira, no Mineirão.

Dátolo se machucou na partida contra o Corinthians, na quarta-feira passada. Ele entrou no jogo somente no segundo tempo porque vinha buscando ritmo de jogo, justamente após sofrer uma série de lesões na temporada. Ele chegou a ficar mais de dois meses sem jogar, entre o fim de junho e o início de setembro, por causa de problemas físicos.

Finalmente recuperado, o meia argentino era a esperança de reforço para o Atlético nesta reta final do Brasileirão e da Copa do Brasil. Agora a comissão técnica atleticana não sabe ao certo quando poderá contar novamente com o jogador.

Sem Dátolo, o técnico Marcelo Oliveira comandou um treino técnico nesta terça, visando o duelo mineiro de quinta. O treinador evitou testar a equipe titular porque aguarda o retorno dos jogadores que estão com suas seleções, para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em processo final de recuperação física, o atacante Luan participou das atividades desta terça, assim como fez na segunda. No entanto, não sabe se voltará a ser relacionado pelo treinador para o jogo desta quinta. Possivelmente, voltará ao time para a rodada do fim de semana, quando o Atlético visitará o Botafogo, no domingo.