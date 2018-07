Exame confirma lesão e Everton vira problema para o Flamengo

Um dos destaques do Flamengo na temporada, o meia Everton virou problema para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Após sentir a coxa esquerda na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, no Maracanã, o jogador passou por exames de imagem nesta sexta que confirmaram lesão na região. Assim, ele é dúvida até mesmo para o jogo da volta, contra o Atlético-MG, no Mineirão.

Ainda na quinta-feira, o médico do Flamengo, José Luiz Runco, confirmou que Everton seria desfalque do time contra a Chapecoense. "Ele vai passar por exames de imagem nesta sexta, mas já é certo que ele não joga no final de semana", afirmou. Não há previsão, contudo, de prazo mínimo para recuperação.

Se Everton é desfalque, o zagueiro Wallace se transformou em reforço. O jogador, que também tratou de lesão na coxa esquerda, está recuperado e treinou normalmente nesta sexta-feira. Ele volta ao time no domingo e deverá estar em campo na próxima quarta, na partida decisiva contra o Atlético-MG.