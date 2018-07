Exame confirma lesão e Fred desfalca Internacional

Com dores no local, Fred deixou a partida contra o Santa Cruz, no domingo, aos 13 minutos do segundo tempo, após sofrer um carrinho, e virou motivo de preocupação para o treinador. Nesta segunda, exames constataram uma entorse no joelho direito, mas sem lesão ligamentar.

O meia será submetido a um tratamento fisioterápico e não poderá entrar em campo nas partidas contra o São José, nesta quarta-feira, e o Esportivo, no sábado. Fred deverá ser reavaliado pelo departamento médico do clube no início da próxima semana.