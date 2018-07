Exame confirma lesão e Léo Moura desfalca Flamengo

Léo Moura sentiu a lesão na partida contra o Cruzeiro, sábado, no Engenhão. Com dores na coxa direita, o jogador saiu de campo no final do primeiro tempo. Nesta segunda, exames confirmaram lesão de grau 2 no local. O departamento médico preferiu não estabelecer um prazo para o retorno do atleta, que deverá passar por outros exames nos próximos dias.

Sem Léo Moura, Dorival pode escalar Bottinelli ou Airton no meio-campo para o jogo contra a Portuguesa, na quarta-feira. O treinador, porém, não deu pistas sobre a formação do setor no treino desta segunda. Dorival também terá os desfalques de Wellington Silva, titular da lateral-direita, e Adryan, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Em compensação, o Flamengo terá os retornos de Welinton, Amaral e Renato, que cumpriram suspensão no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro. Na 15ª colocação da tabela, com 36 pontos, o time carioca ainda vive risco de rebaixamento no Brasileirão, faltando oito rodadas para o fim do campeonato.