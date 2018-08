Exame confirma lesão e Luiz Felipe desfalcará o Santos por duas a três semanas

O Santos informou nesta sexta-feira que o zagueiro Luiz Felipe foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e, por causa do problema, ficará de duas a três semanas afastado dos gramados. A previsão foi estabelecida pelo departamento médico do clube depois de o jogador ter se lesionado no início da partida contra o Cruzeiro, na última quarta à noite, no Mineirão, pela Copa do Brasil.

Após se machucar já aos 6 minutos do primeiro tempo do duelo de volta das quartas de final do torneio nacional, o defensor foi substituído por Gustavo Henrique no confronto que culminou na eliminação do time alvinegro. Depois de vitória por 2 a 1 no tempo normal, a equipe paulista foi derrotada por 3 a 0 na decisão por pênaltis - no jogo de ida do mata-mata, na Vila Belmiro, os cruzeirenses haviam vencido por 1 a 0.

Luiz Felipe havia sido reavaliado pelo departamento médico na quinta-feira, na reapresentação do elenco no CT Rei Pelé, e agora o resultado dos exames que ele realizou determinou o tempo previsto de afastamento.

Assim, o zagueiro se tornou desfalque certo do Santos para a partida contra o Sport, neste sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro, na abertura da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, em compensação, o técnico Cuca contará com o retorno de Bryan Ruiz e Carlos Sánchez, que não foram inscritos na Copa do Brasil. Também poderá ter o retorno do atacante Eduardo Sasha, recuperado de lesão muscular.

Baixa, Luiz Felipe se machucou justamente quando vivia pela primeira vez uma sequência na equipe titular desde a grave lesão no joelho direito, sofrida em 2016. No ano seguinte, ele foi pouco aproveitado e no início da atual temporada chegou ser sondado por clubes do Brasil e também do mercado europeu. No fim, entretanto, acabou permanecendo no Santos.