Exame confirma lesão e Miranda desfalca Atlético de Madrid

Após deixar mais cedo o amistoso com a Áustria, na terça-feira, o zagueiro Miranda teve confirmada nesta quarta uma lesão de grau dois no músculo da perna esquerda. Por conta de dores no local, o jogador precisou abandonar o amistoso da seleção brasileira com a Áustria, em Viena, aos 28 minutos do primeiro tempo.

De Viena ele seguiu para Madri, onde realizou testes que confirmaram o problema físico. A contusão deixará Miranda afastado dos gramados por pelo menos uma semana. "Esta lesão exige tratamento fisioterápico e repouso até a próxima semana, quando ele poderá dar início aos treinamentos. Vai depender de sua evolução", informaram os médicos.

Fora por ao menos uma semana, o zagueiro virou desfalque certo para o jogo do Atlético de Madrid contra o Málaga, sábado, em casa, em rodada do Campeonato Espanhol. Se não se recuperar a tempo, Miranda também poderá ser baixa na partida contra o La Coruña, no dia 30, também em Madri.

Titular da seleção desde que Dunga reassumiu o cargo, Miranda sofreu uma fisgada na coxa no primeiro tempo do amistoso em Viena e precisou ser substituído. Em seu lugar, o treinador colocou Thiago Silva, que protagonizou polêmica no domingo ao reclamar publicamente da perda de espaço no time e da perda da braçadeira de capitão do Brasil.