Exame confirma lesão e Montillo desfalca Cruzeiro

Montillo sofreu a contusão ainda no primeiro tempo da vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians, na noite de quarta-feira, em Varginha (MG), quando precisou deixar o campo com muitas dores na coxa. Depois, o exame realizado nesta quinta confirmou a lesão muscular do argentino.

Já sem contar com Montillo, que voltou para fazer exame e tratamento em Belo Horizonte, a delegação do Cruzeiro seguiu direto de Varginha para Araraquara, no interior de São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras na noite de sábado, na Arena Fonte Luminosa, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Depois da vitória sobre o Corinthians, o Cruzeiro está com 43 pontos no Brasileirão, nove atrás do quarto colocado São Paulo. E, apesar de ter chances apenas matemáticas de conquistar uma vaga na Libertadores de 2013, o técnico Celso Roth diz ainda acreditar na classificação.