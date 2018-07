Exame confirma lesão e zagueiro Yago desfalca o Corinthians

O zagueiro Yago passou por exames médicos nesta sexta-feira e teve confirmada uma lesão muscular na coxa esquerda. O Corinthians não divulgou o prazo de recuperação, mas dificilmente o jogador terá condições de atuar diante do Santa Cruz, quarta-feira, às 21h45, em Cuiabá.

Yago sentiu dores na coxa durante o primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG, na quarta-feira passada. Em seu lugar, o técnico interino Fábio Carille colocou o jovem Pedro Henrique ao lado de Balbuena, uma dupla que pode se repetir na próxima rodada.

Entretanto, o zagueiro Vilson está em fase final de recuperação de um estiramento muscular na coxa direita. Nesta sexta-feira, ele fez um trabalho específico no gramado e tem chances de ser relacionado para encarar o Santa Cruz e até pode aparecer como titular.

Algo que preocupa Carille é que Balbuena e Pedro Henrique estão pendurados, com dois cartões amarelos. E, caso sejam advertidos, não jogarão diante do América-MG, no domingo, dia 16. Além dos dois, o treinador conta com Vilson e o jovem Léo Santos para a posição.

Como aconteceu na quinta-feira, o goleiro Cássio mais uma vez treinou no gramado e tem boas chances de ser relacionado para o jogo de quarta-feira. Carille já avisou que deverá recolocá-lo como titular, após estar totalmente recuperado de dores no ombro esquerdo.