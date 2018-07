Exame confirma lesão em Deco, e preocupa Fluminense

Emerson pode ser sacado do time para o confronto pelo Carioca, e Deco dificilmente terá condições de jogo pela competição continental. O meia voltou a reclamar de dores musculares na coxa direita e um exame constatou um edema no local. A preocupação é evitar uma nova lesão que o afaste dos gramados por longo tempo, como ocorreu no início do ano. Deco já seria desfalque contra o Nova Iguaçu por estar suspenso.

"O problema tem impossibilitado (Deco) de treinar. É lógico que preciso pensar bem sobre o aproveitamento de um jogador que perde um número significativo de treinos. Ainda mais em uma partida decisiva como essa na Argentina", projetou Enderson, que confessa dúvida no ataque.

Emerson não participou do treino tático desta sexta, liberado para resolver problemas particulares, e deve ser preterido em favor de Araújo, que vive melhor momento neste início de temporada.