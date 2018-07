Exame confirma lesão e Fred é dúvida do Flu contra o Palmeiras

O Fluminense pode ter um desfalque importante para a partida do próximo final de semana diante do Palmeiras, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Fred, que deixou o campo no intervalo da partida diante do Sport, teve confirmada lesão na coxa esquerda. Os médicos do clube, porém, não souberam informar quanto tempo o capitão da equipe precisará para se recuperar.

"É uma lesão média, mas o Fred evoluiu bem desde domingo. Está melhor da dor, estamos fazendo um tratamento intensivo com ele e, assim que ele melhorar, irá treinar. Não temos um prazo certo para voltar com ele a campo", explicou o coordenador médico do Fluminense, Douglas Santos, que confirmou que o atacante "é dúvida para o jogo contra o Palmeiras".

Caso Fred não possa atuar, o técnico Enderson Moreira deverá utilizar o veterano atacante Magno Alves. O jogador foi o substituto de Fred no último domingo, mas teve atuação apagada.

Já o atacante Kenedy, que se recupera de uma cirurgia do apêndice, e o meia Robert, que fraturou o pé esquerdo em um treinamento há cerca de três semanas, precisarão ainda de um bom prazo de recuperação. O primeiro deverá voltar aos treinos somente na próxima semana, enquanto que o segundo precisará ficar pelo menos mais um mês afastado das atividades.