Exame confirma lesão no joelho e Uendel desfalca o Inter no Estadual

O técnico Odair Hellmann terá o desfalque do lateral-esquerdo Uendel na partida do Internacional contra o Novo Hamburgo, atual campeão gaúcho, no domingo, fora de casa. O jogador teve confirmada nesta sexta-feira uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Ele se machucou logo nos primeiros minutos da partida de estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, na noite desta quinta-feira. Nesta sexta, exames constataram o problema físico. Segundo o departamento médico do clube, o lateral deve ficar afastado dos gramados de sete a dez dias.

Uendel deve ser substituído neste domingo por Iago, que também o substituiu diante do Veranópolis na quinta. Ele deve confirmar a escalação de Iago entre os titulares no treino deste sábado, porque, nesta sexta, os titulares não foram a campo. Somente os reservas foram para o gramado, nesta tarde, para trabalho em campo reduzido.

Neste sábado, o treino será realizado no período da manhã, a partir das 9h30. No domingo, a segunda partida do Inter neste Gauchão está marcado para as 17 horas.