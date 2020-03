Exame confirma lesão sofrida por Luan Silva na estreia pelo Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol neste domingo, um dia após o empate por 1 a 1 com a Ferroviária, em casa, pelo Campeonato Paulista. Os jogadores que atuaram por ao menos 45 minutos realizaram apenas trabalhos regenerativos, sem ir a campo no CT.

Substituído ainda no primeiro tempo, o atacante Luan Silva, que estreou neste sábado com a camisa alviverde, passou por exames e teve lesão detectada no músculo posterior da coxa esquerda. O jovem de 21 anos, emprestado pelo Vitória em março de 2019, demorou a jogar devido a uma série de problemas no joelho.

"O sentimento é de muita tristeza. Passar o ano parado é muito complicado. Aí logo na volta, na estreia depois de muito tempo, passa um filme na cabeça. Mas é mais uma batalha que vou passar por cima. Tenho o apoio da torcida, da minha família, de todo mundo. Vou voltar mais forte ainda", disse Luan depois da partida.

Na próxima terça-feira, o Palmeiras volta a campo pela Copa Libertadores. Novamente no Allianz Parque, às 21h30, a equipe enfrenta o Guaraní, do Paraguai, pela segunda rodada do Grupo B. O técnico Vanderlei Luxemburgo prevê dificuldade para superar a retranca que o adversário deve armar.

"É outro jogo, outra competição. É uma competição mais dura. Os árbitros deixam o jogo correr mais. Vamos precisar de paciência para encontrar o melhor momento para furar o adversário, trabalhar a bola, fazer uma marcação mais adiantada. Sabemos que eles vão jogar por um escanteio, uma falta lateral, um contragolpe. É uma outra característica. A Ferroviária se fechou, mas acho que eles vão jogar mais duro", afirmou.

Para continuar com o processo de adaptação ao gramado sintético, o elenco treinará no estádio nesta segunda-feira, às 16h30. Será a última atividade antes do jogo pela Libertadores.