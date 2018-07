Exame confirma tendinite, mas Breno não está descartado

O São Paulo divulgou nota em seu site oficial para revelar que exames realizados na tarde deste domingo apontaram que o zagueiro Breno está com uma tendinite no joelho esquerdo. Por causa do problema, o defensor precisou deixar o jogo que o time fez contra o Red Bull Brasil, no último sábado à noite, em Campinas, no segundo tempo.

O clube, porém, enfatizou que a presença do jogador no duelo diante do Cesar Vallejo, no Peru, na quarta-feira, pela fase preliminar da Copa Libertadores, "não está descartada". A nota também informa que o atleta seguirá em observação até esta terça-feira, quando a equipe embarca rumo ao território peruano, para saber se eleterá condições de atuar.

No último sábado, Breno foi substituído por Lucão durante a partida que terminou empatada por 1 a 1 na estreia do Campeonato Paulista. E já na manhã deste domingo ele se reapresentou com o elenco são-paulino no CT da Barra Funda e iniciou o trabalho de fisioterapia. O atleta fará este processo de recuperação em período integral para poder ficar à disposição do técnico Eduardo Bauza.