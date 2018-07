Exame constata lesão e Dagoberto segue como dúvida no São Paulo

O atacante Dagoberto tem poucas chances de enfrentar o Fluminense, domingo, na Arena Barueri, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, um exame de ressonância magnética constatou um edema no músculo posterior da coxa esquerda do atleta, que seguirá como dúvida até ser reavaliado pelos médicos do São Paulo no final de semana.

Veja também:

Elogiado, Jean festeja bom momento

"O Dagoberto passou por essa ressonância que ficou caracterizado este edema. Ele ficará em tratamento durante estes dias e será reavaliado novamente no fim de semana", explicou o médico José Sanchez.

O jogador sentiu dores na coxa esquerda durante a partida contra o Vasco, no domingo, e precisou deixar o gramado mais cedo. Além de Dagoberto, Ricardo Oliveira e Fernandinho se recuperam de lesão e são dúvidas para o ataque são-paulino.

"Estou com meu ataque inteiro com problemas. O Fernandinho está totalmente descartado. O Ricardo Oliveira também. O Dagoberto é uma incógnita", lamentou o treinador Paulo César Carpegiani, que pode ainda contar com os desfalques do volante Rodrigo Souto e do lateral-direito Ilsinho, também lesionados.