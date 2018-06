Exame descarta fratura, mas Palmeiras não dá prazo para retorno de Diogo Barbosa

Dos males, o menor. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa passou por exames no tornozelo esquerdo e, segundo divulgou o Palmeiras neste sábado, não houve possibilidade de fratura ou fissura na região. Ainda assim, o clube evitou estipular um prazo para a recuperação.

Contratado do Cruzeiro, o lateral-esquerdo sofreu o problema no início do jogo-treino da última sexta-feira contra o Atibaia e pode desfalcar o time na estreia do Campeonato Paulista, na próxima quinta-feira, contra o Santo André, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Se a ausência for confirmada, o substituto será Victor Luis. Depois de fazer duas boas temporadas pelo Botafogo, o lateral-esquerdo retornou ao Palmeiras e já atuou no lugar de Diogo Barbosa no jogo-treino.

Outros desfalques confirmados para a estreia são o volante Jean, que passou por artroscopia no joelho, o zagueiro Edu Dracena e o meia Moisés. A dupla fará uma pré-temporada mais prolongada e, no trabalho deste sábado, por exemplo, realizou apenas um trabalho físico na parte interna do centro de treinamento.

Enquanto Edu Dracena e Moisés aprimoravam a parte física, o restante do elenco fez uma atividade técnica comandada pelo técnico Roger Machado. Os jogadores foram separados em três times e, enquanto um tinha de trocar passes e chegar às extremidades ou ao meio de campo, o outro tinha de marcar o gol. Quem vencesse enfrentava a equipe de fora.