Exame descarta lesão e Pato já fica à disposição do técnico Tite

SÃO PAULO - O atacante Alexandre Pato não sofreu lesão muscular na partida contra o Tijuana, na última quarta-feira à noite, no Pacaembu, pela Copa Libertadores. Foi o que apontou um exame feito na manhã desta quinta-feira na clínica de Joaquim Grava, consultor médico do Corinthians. Pato sofreu uma "sobrecarga muscular" na coxa direita, segundo o médico Júlio Stancati. "Não foi constatada nenhuma lesão, ele fez exames clínicos e passou por um ultra-som. Está liberado para treinar normalmente."

Stancati disse inclusive que, se o técnico Tite quisesse, Pato até poderia jogar sábado contra o União Barbarense, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. "Se ele for poupado é mesmo por opção do treinador", enfatizou.

O atacante sentiu um desconforto muscular no início da partida contra o Tijuana. Ele pediu para ser substituído, mas ainda teve tempo de marcar o primeiro gol da vitória do Corinthians, por 3 a 0, aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas, por precaução, a comissão técnica o tirou do jogo.

Além de Alexandre Pato, Tite disse em entrevista coletiva após a partida que outros jogadores titulares devem ganhar um descanso no sábado, entre eles o goleiro Cássio e o zagueiro Paulo André.