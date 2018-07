Exame descarta lesão mais grave, mas Romero é dúvida no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes recebeu uma ótima notícia nesta segunda-feira à tarde, com a confirmação de que o volante Lucas Romero não sofreu qualquer contusão mais grave. O jogador, no entanto, ainda é dúvida no Cruzeiro para o duelo diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, em São Paulo, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Um dos principais destaques do Cruzeiro nas últimas partidas, Romero sofreu uma torção no joelho esquerdo diante do Coritiba, no domingo. Ele foi submetido a exames nesta segunda-feira que descartaram uma lesão grave, mas ainda assim ele pode ser desfalque contra o Palmeiras.

"Substituído no primeiro tempo da partida entre Cruzeiro e Coritiba, no estádio Mineirão, devido a um trauma no joelho direito, o volante Lucas Romero foi submetido a uma ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame não constatou lesão importante no atleta. No entanto, a liberação de Romero para as atividades dependerá da evolução do quadro de dores que o jogador ainda reclama", explicou o clube.

Mano definirá se contará com Romero nesta terça-feira. Se o desfalque for confirmado, Henrique, que ficou no banco contra o Coritiba, é o favorito para atuar ao lado de Ariel Cabral no meio de campo. Outra opção para o setor é Hudson.