Exame descarta lesão, mas Prass desfalcará seleção olímpica em amistoso

O goleiro Fernando Prass está fora do amistoso da seleção olímpica no sábado, contra o Japão. Ele não tem lesão no cotovelo direito, mas será poupado por precaução. Assim, Uilson vai ser o titular na partida a ser realizada no estádio Serra Dourada, em Goiânia. E Danilo Fuzato, outro goleiro palmeirense (do sub-20) que participou do período de treinos em Teresópolis, ficará na reserva.

Prass foi submetido a exames que constataram que não houve lesão no cotovelo, o mesmo que ele operou em 2014 por conta de uma fratura no local. As dores que o goleiro sentiu na parte final do treinamento da tarde de segunda-feira foram consequência de uma pancada, de acordo com o departamento médico da CBF. O local inchou, mas tanto o inchaço como as dores já diminuíram bastante.

Ainda assim, a comissão técnica, após ouvir o médico André Pedrinelli, os fisioterapeutas e o próprio Prass, decidiu por poupá-lo. Ele também não participará do treinamento da tarde desta quarta-feira.

Aos 38 anos, Fernando Prass viu adiada sua estreia com a camisa da seleção brasileira. Vai a campo, se tudo correr bem, apenas contra a África do Sul, dia 4 de agosto, no início da caminhada da equipe na Olimpíada. O jogo será no estádio Mané Garrincha, em Brasília.