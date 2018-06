Exame detecta edema e Diego Souza desfalca o São Paulo contra o Bahia

Herói da classificação do São Paulo para a 2ª fase da Copa Sul-Americana ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Rosario Central na última quarta, o atacante Diego Souza passou por uma ressonância magnética que identificou um edema na região posterior na coxa esquerda.

+ Após classificação, São Paulo mira sequência de vitórias para confirmar evolução

Com isso, o jogador não joga contra o Bahia no próximo domingo, em Salvador, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta já está em tratamento e tem chances de ficar à disposição do técnico Diego Aguirre para o clássico com o Santos, no domingo seguinte, também pelo Nacional.

O zagueiro Anderson Martins também não joga contra o Bahia por lesão. Ele sofreu um trauma na região anterior da coxa esquerda, como apontou também um exame de ressonância feito nesta quinta. Também tem chances de se recuperar até o clássico.

Os problemas foram resposáveis por tirar os atletas do jogo contra os argentinos. Anderson foi sacado no intervalo e deu lugar a Arboleda, que agora deve voltar ao time titular de Diego Aguirre. Já Diego Souza sentiu dores na coxa após fazer o gol da vitória tricolor. Tréllez e Marcos Guilherme são as principais opções para compor o ataque.

"Anderson Martins e Diego Souza realizaram exame de ressonância magnética e já iniciaram o processo fisioterápico no REFFIS. A dupla seguirá as recomendações dos fisioterapeutas até reunir condições de trabalhar no campo novamente", informou o clube, em nota.