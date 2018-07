Exame detecta lesão e Ceará é confirmado como desfalque no Cruzeiro

O atleta se machucou na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no último domingo, no Morumbi, e agora se tornou a mais nova baixa confirmada para o confronto diante do Sport, domingo, às 18h30, em Recife, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a baixa confirmada, Mayke deve ganhar espaço agora para assumir a lateral direita cruzeirense, depois de Ceará ter atuado com titular nas três últimas partidas. No domingo, ele foi substituído no intervalo por Mayke.

Contra o Sport, por sua vez, a equipe celeste terá mudanças nas duas laterais, já que Fabrício terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e deverá ser substituído pelo chileno Mena no setor esquerdo.

Ceará foi apenas mais um jogador a entrar no já cheio departamento médico do Cruzeiro. Bruno Rodrigo, Dedé, Júlio Baptista, Willian Farias, Judivan e Joel são outros atletas que estão lesionados. Entre eles, Willian Farias foi submetido a uma cirurgia no púbis na últimas segunda-feira, mais de dois meses depois de sofrer uma lesão no local, na segunda rodada do Brasileirão. O volante não entra em campo desde o dia 17 de maio, quando sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Santos, na Vila Belmiro.