Exame indicará se Marcos Assunção pode enfrentar o Grêmio

SÃO PAULO - O Palmeiras pode ficar sem três de seus principais jogadores para a partida decisiva contra o Grêmio, nesta quinta-feira, na Arena Barueri, valendo uma vaga na final da Copa do Brasil. Isso porque Valdivia reclama de dores no joelho, Luan sentiu uma fisgada na coxa diante do Vasco e Marcos Assunção, na mesma partida, também acusou dores musculares.

O caso de Luan, a primeira vista, é o mais grave e o atacante não vai enfrentar o Grêmio no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Valdivia, por sua vez, não participou da partida diante do Vasco mas, nesta segunda-feira, foi a campo na Academia de Futebol. Deu voltas ao redor do gramado, realizou exercícios físicos, mas ainda segue como dúvida.

Já a situação de Marcos Assunção só será melhor desvendada na terça-feira, quando ficarão prontos os exames que o volante irá realizar nesta segunda. "Precisamos esperar o exame para saber se é apenas dor ou se ele sofreu uma lesão", explicou o médico do clube, Otávio Vilhena.

Após o empate em 1 a 1 com o Vasco, Assunção afirmou que vai fazer de tudo para poder pegar o Grêmio. "Temos quatro dias até o jogo, até lá vou fazer todo o tratamento. Se o jogo fosse daqui a um dia, não daria. Mas acho que teremos tempo suficiente", disse o jogador na ocasião.