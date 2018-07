Exame não aponta lesão e Marlon deve reforçar o Fluminense

Após dois dias de folga, o Fluminense se reapresentou nesta terça-feira para iniciar a preparação para o jogo com o Goiás, sábado, no Serra Dourada, pelo Brasileirão. E, antes do treino, o técnico Cristóvão Borges soube que poderá contar com até três reforços para a partida, dois deles podendo aparecer inclusive no time titular.

A principal notícia foi o bom resultado apresentado no exame médico de Marlon. O zagueiro saiu ainda no primeiro tempo na vitória diante do Atlético-PR, sábado passado, sentindo a coxa esquerda. Na segunda, ele realizou um exame de imagem que não constatou lesão. Assim, Marlon só não estará em campo contra o Goiás se seguir sentindo dores ao longo da semana.

As outras duas novidades são os retornos de Rafinha e Klever aos treinamentos. Afastados do time há três rodadas, a dupla está à disposição de Cristóvão. Já o meia Cícero deve ficar mais uns dias sem atuar. Apesar de estar em fase final de recuperação de um problema na coxa direita, ele precisará aprimorar a parte física.