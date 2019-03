Exame não aponta lesão, e Palmeiras espera contar em breve com Carlos Eduardo

O Palmeiras realizou nesta quinta-feira um exame no atacante Carlos Eduardo e não encontrou problemas graves com o jogador. Depois de sair de campo ainda no primeiro tempo da vitória sobre a Ponte Preta, por 1 a 0, nesta quarta, pelo Campeonato Paulista, o atleta chegou a despertar preocupação da comissão técnica, mas deve estar à disposição do treinador Luiz Felipe Scolari em breve.

Carlos Eduardo sofreu apenas uma entorse no tornozelo. Como não há lesão, a recuperação do jogador vai depender de como o organismo e o local afetado vão reagir. Embora seja dúvida para a partida de sábado, contra o Novorizontino, fora de casa, pelas quartas de final do torneio, o retorno do atacante às atividades não deve demorar.

O atacante foi titular na partida com a Ponte Preta e recentemente foi decisivo no clássico com o São Paulo, ao marcar o gol da vitória por 1 a 0. Após sentir a lesão no tornozelo e deixar o jogo aos 36 minutos do primeiro tempo, ele deu lugar ao atacante Léo Passos, jogador das categorias de base que estreou na equipe profissional.

O Palmeiras vai encerrar a preparação para o jogo com o Novorizontino na sexta-feira pela manhã, com atividade fechada na Academia de Futebol. A partida de volta com a equipe do interior está marcada para a próxima terça-feira, no Pacaembu. O Allianz Parque estará cedido ao show do cantor inglês Paul McCartney.