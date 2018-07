Exame não descarta escalação de Neymar em clássico com o Palmeiras

SANTOS - Submetido a exames nesta quinta-feira, Neymar ainda tem chances de defender o Santos no clássico com o Palmeiras, sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O atacante não teve constatada lesão grave e fará tratamento até ser reavaliado pelo departamento médico do clube no sábado.

O Santos não deu detalhes sobre o problema físico revelado no exame de ressonância magnética. Só informou que não se trata de problema grave no músculo posterior da coxa esquerda, que vem apresentando dores desde a noite de quarta-feira.

"O Neymar tratará intensivamente no Cepraf, em dois períodos, até o sábado, quando será reavaliado pelo departamento médico para definir sua participação no jogo. Ele, inclusive, já iniciou as sessões de fisioterapia na noite desta quinta-feira", explicou o médico Mauricio Zenaide.

Neymar passou a reclamar de dores no local desde o fim do amistoso da seleção brasileira com o Chile, no Mineirão. Ele chegou a minimizar o problema ao ser questionado pelos jornalistas, mas voltou a apontar dores nesta quinta e não chegou a fazer trabalho regenerativo no Santos. Foi encaminhado direto para fazer exames clínicos, que descartaram lesão mais grave.