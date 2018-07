Exame não detecta lesão e Wallace pode voltar ao time do Fla no Itaquerão Fora da equipe nas derrotas para Figueirense (quarta-feira passada) e Internacional (domingo), o zagueiro Wallace pode retornar à equipe do Flamengo diante do Corinthians, domingo, no Itaquerão. Nesta segunda, o clube carioca revelou que o defensor passou por exames na coxa esquerda que não detectaram lesão.