Exame não detecta lesão, mas Bruno Henrique é dúvida no Santos para segunda

O Santos comunicou neste sábado que os exames realizados pelo atacante Bruno Henrique não detectaram qualquer lesão na coxa, após o jogador deixar o duelo contra a Ponte Preta, na última quinta-feira, reclamando de dores. Ainda assim, ele não tem presença garantida no duelo com o Vitória, na próxima segunda, no Pacaembu, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O problema é que Bruno Henrique está com um desconforto na panturrilha esquerda e vem sendo monitorado pelo departamento médico do Santos, que avalia a evolução da condição de atacante para definir se ele terá condições de ser aproveitado pela comissão técnica contra o Vitória.

Na última sexta-feira, na reapresentação do elenco santista no CT Rei Pelé, e também neste sábado, Bruno Henrique não foi a campo para treinar. O atacante apenas realizou trabalhos regenerativos na fisioterapia. O elenco santista volta a treinar neste domingo. Se não participar novamente da atividade, o atacante não deverá ser liberado para jogar na segunda-feira.

Caso não possa contar com Bruno Henrique diante do Vitória, o técnico Levir Culpi deve optar pela entrada de Thiago Ribeiro ou do colombiano Vladimir Hernández no ataque do Santos. Arthur Gomes e Jean Mota são as outras opções do treinador para compor o setor ofensivo no Pacaembu.

Com 48 pontos, o Santos ocupa o segundo lugar no Brasileirão, a dez do primeiro colocado Corinthians.