Exames apontam dengue e Guerrero vira baixa no Corinthians

Artilheiro do Corinthians na temporada, o atacante Paolo Guerrero está internado no Hospital São Luiz com forte suspeita de dengue. O peruano é desfalque certo para a partida contra o San Lorenzo, na quinta-feira, no Itaquerão, pela Copa Libertadores.

De acordo com boletim médico divulgado neste domingo, as avaliações clínicas e laboratoriais apontam para a doença, embora o diagnóstico ainda não esteja concluído. O hospital não deu maiores detalhes sobre a situação do atleta. "O paciente passa bem e não há previsão de alta", informaram os médicos.

Guerrero sofreu um mal-estar na noite de sexta-feira após treinar normalmente à tarde. Ele chegou a ser medicado, mas no sábado teve ligeira piora e foi encaminhado ao hospital. Antes das avaliações no hospital, o departamento médico do Corinthians avaliava que ele precisaria de ao menos "uns dez dias de repouso".

Sem Guerrero, o técnico Tite tem como opções para o setor o atacante Vagner Love e o meia Danilo, que atuou mais avançado justamente na vaga de Guerrero em três jogos da equipe na Copa Libertadores - o peruano estava cumprindo suspensão. Para garantir a classificação às oitavas de final, o time paulista precisa apenas de um empate na quinta-feira.

EPIDEMIA

O ano de 2015 está sendo marcado pelo elevado número de atingidos pela dengue. Na cidade de São Paulo, de acordo com um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, quatro mortes já foram confirmadas por causa da doença. O bairro do Pari, na região central da cidade, é onde a situação é mais preocupante, com 341,3 casos sendo registrados para cada 100 mil habitantes.