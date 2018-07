Exames comprovam ruptura de ligamento, e Milik desfalca o Napoli por seis meses

A torcida do Napoli recebeu uma péssima notícia neste sábado ao ficar constatado, após exames médicos, que o atacante polonês Arkadiusz Milik rompeu totalmente o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia nesta segunda-feira. A recuperação deve durar seis meses.

Artilheiro do Napoli na temporada, com sete gols em nove jogos nesta temporada - quatro no Campeonato Italiano e três na Liga dos Campeões. A lesão aconteceu durante a partida entre Polônia e Dinamarca, no último sábado, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo da Rússia.

Milik se contundiu após um choque com o zagueiro dinamarquês Jannick Vestergaard aos 40 minutos, mas seguiu em campo e só foi substituído ao final do primeiro tempo da partida.

Neste domingo, o atacante de 22 anos foi submetido a uma ressonância magnética. A operação de reconstrução do ligamento será conduzida pelo médico Pier Paolo Mariani em uma clínica de Roma, segundo anunciou o clube em seu site oficial.

Pouco depois do anúncio da lesão, o Napoli divulgou uma foto do presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, ao lado do atacante na clínica. O mandatário afirmou que a visita serviu para "confortar e desejar sorte na operação e recuperação" do jogador.