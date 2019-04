Exames confirmam alteração muscular e Liziero é dúvida para final

O volante Liziero tem uma pequena alteração no músculo posterior da coxa esquerda. A alteração não significa propriamente uma lesão no jogador do São Paulo, mas vai exigir tratamento ao longo da semana. Novos exames deverão ser realizados no sábado, véspera da decisão do Campeonato Paulista com o Corinthians. A presença de Liziero, portanto, ainda é dúvida.

As informações sobre a lesão foram divulgadas pelo São Paulo na tarde desta terça-feira. No treino desta terça-feira, o volante ficou na parte interna do CT da Barra Funda, realizando trabalhos de recuperação. Ele apareceu no gramado para ver os companheiros do time reserva no jogo-treino diante do São Caetano.

O problema muscular tirou Liziero do primeiro jogo da final, no Morumbi, no empate por 0 a 0, no último domingo. A alteração foi identificada no treino do último sábado, véspera do clássico. Antes da partida, ele chegou a fazer um exame para tentar ir a campo, mas não foi aprovado. Na entrevista coletiva após o empate, o técnico Cuca revelou que o jogador chorou após ser cortado da partida.

Sem Liziero, o treinador escalou Everton mais recuado, para atuar como segundo volante. No ataque, a opção foi Gonzalo Carneiro, que não teve boa atuação e acabou substituído por Hernandes no intervalo da partida. No segundo jogo, Hernanes deve ter condições de atuar durante toda a partida.