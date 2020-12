Exames confirmam estiramento muscular e Luciano não enfrenta o Atlético-MG

O São Paulo terá um grande desfalque no confronto decisivo com o Atlético-MG, nesta quarta-feira. O atacante Luciano teve constatado um estiramento muscular na coxa esquerda e não entra em campo no duelo entre os dois primeiros colocados do Brasileirão, no Morumbi.

Nas redes sociais, o jogador lamentou a contusão e prometeu trabalhar para voltar o mais rápido possível. "Vou tratar a lesão em três períodos para estar bem o mais rápido possível. Com fé e confiança em Deus, em breve estou de volta fazendo o que amo e ajudando nosso Tricolor. Vamos, São Paulo!", disse o jogador.

Luciano sofreu a lesão no primeiro tempo do clássico com o Corinthians. Aos 41 minutos, ao dar uma arrancada, caiu no gramado da Neo Química Arena com muitas dores. Ainda tentou retornar ao jogo, mas acabou pedindo para ser substituído.

"O atacante Luciano realizou exame de ressonância magnética, que detectou um pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda. O jogador já se recupera no REFFIS e não enfrentará o Atlético-MG na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi", informou o São Paulo.

O técnico Fernando Diniz confiava numa recuperação rápida, contando com Luciano para o duelo diante do Atlético-MG, e agora terá de recorrer a Pablo, em baixa no clube e também com o torcedor.

Desde a sua chegada, Luciano fez 27 jogos pelo São Paulo e vinha se destacando nas últimas rodadas. Ele anotou 15 gols pelo time e ainda distribuiu sete assistências.

O São Paulo anunciou que o atacante não enfrenta o Atlético-MG, mas não deu um prazo para reabilitação. Depois do duelo de líderes, o time ficará uma semana sem jogar. Voltará a atuar no dia 23, diante do Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil, e depois entra em campo no dia 27, contra o Fluminense. Os médicos correm contra o tempo para tê-lo nesses duelos decisivos.